Как сушить рыбу чтобы мухи не садились

Как сушить рыбу правильно и так чтобы на неё не села муха. Вот самый главный вопрос который мучает почти всех рыбаков которые так или иначе сушат рыбу либо дома либо на даче. Есть несколько способов защиты рыбы от везде сущей мухи. Но не только муха может навредить осы также очень часто портят сухие уловы.

Как сушить рыбу летом без мух

Самый простой и верный способ защитить рыбу от мух это сделать из реек ящик и обтянуть его марлей или металлической сеткой. Марлю конечно можно заменить обычной москитной сеткой. Марля как говорится берется по умолчанию потому что раньше в советское время не было москитных сеток, а марля была общедоступным народным добром и к тому же очень дешёвой. Теперь все на оборот.

Размеры ящика зависят от количества рыбы и от размеров рыбы соответственно. Если вы планируете сушить красноперку, плотву, чехонь или что-то подобное то и ящик стоит делать не большой. В обще лучше конечно сделать ящик один раз и под все виды рыб. Так сказать универсальный. Обтянуть его сеткой и все забыть о мухах навсегда. Для удобства сделайте одну сторону с крышкой для того чтобы доставать из ящика готовую и вкусную сушенную рыбу.

Если вам не хочется возится с ящиком можно обойтись и без него. Вывешенную рыбу оберните сеткой, но следите чтобы между рыбой и сеткой оставалось небольшое пространство. Этот промежуток не позволит мухам дотянуться своим жалом к рыбе. Обычно такой промежуток достигается небольшими распорками.

Ок, допустим что нет у вас возможности приобрести сетку и уж тем более делать ящик. Можно перед тем как вывесить рыбу просто обработать её специальным раствором который отпугнет мух запахом. Раствор готовится по следующему рецепту. 6 к 4 где 6 это уксус, а 4 это растительное масло. Проще говоря смешиваем 6 частей уксуса и 4 части растительного масла. Раствор готовим так в банку наливаем сначала уксус потом масло. На 2-3 кг небольшой рыбу вам достаточно будет пол литра готовой смеси.

После того как вы посолили и вымочили рыбу дайте ей немного стечь так сказать проветриться потому что соль или вода могут ослабить чудо действенные свойства раствора. Затем берем рыбку и окунаем ей в раствор пред тем как обрабатывать рыбу раствор стоит взболтать. Если у вас крупная рыба то делаем раствора по больше от литра до полтора. Чудо раствор не скажется на вкусе рыбы, а мух отпугнет.

В дальнейшем процесс обработки нужно повторять ежедневно, но уже можно рыбу не снимать с нитки, а обрабатывать кистью.

Если у вас потрошенная рыба то можно во внутрь положить пару ватных дисков смоченных в этой смеси, а также закинуть по диску под жабры.

Отличная защита от назойливых комаров и мух магнитная антимоскитная сетка на дверь.

Как только вы вывесите рыбу будьте готовы что мухи сразу же начнут пикировать на вашу рыбу. Если муха садится на рыбу и ползает по ней то проведите повторную обработку. Возможно два варианта либо раствор получился слабый либо муха с насморком и не чувствует запахи :).

Осы часто любят полакомится рыбкой если вы обнаружили на рыбе места где пировали осы обработайте эти места смесью. Также обращайте внимание на наличие на рыбе яиц мухи. При обнаружении промойте рыбу под водой и обработайте раствором.

Варианты сушки рыбы

Оригинальный способ замены ящика обычный зонтик обтянули сеткой и готово и от солнца и от дождя и от мух защита имеется 3 в 1 так сказать.

В среднем сушка занимает от 5 до 10 дней. После рыбу убирают в коробки и хранят в прохладном месте. Не стоит сушить рыбу под открытыми лучами солнца.